Juve-Napoli, le formazioni ufficiali: Buffon e Meret titolari, Dybala in panchina. Koulibaly dal 1'

Finalmente, Juventus-Napoli si gioca. La madre di tutte le partite di questo campionato: non era mai accaduto che la gara di andata si giocasse dopo quella di ritorno. Inizialmente programmata al 4 ottobre, è stata a lungo in calendario col 3-0 a favore dei bianconeri, prima che il Collegio di Garanzia dello Sport ribadisse la necessità di giocare. Da allora, un ulteriore rinvio e nelle ultime ore il timore per il focolaio nato tra gli azzurri. Ma si gioca e sarà anche decisiva per la corsa Champions: Juve e Napoli sono appaiate al quarto posto a quota 56 punti, con gli azzurri in vantaggio negli scontri diretti grazie al successo del San Paolo. Calcio d’inizio alle 20,45.

Andrea Pirlo lascia in panchina McKennie e Arthur. Con loro anche Dybala. Titolare a sorpresa Buffon tra i pali, a centrocampo Bentancur con Rabiot. Confermata la coppia centrale Chiellini-De Ligt, in attacco Morata e Ronaldo.

Gennaro Gattuso ritrova Koulibaly in difesa: al suo fianco ci sarà Rrahmani. Torna anche Demme a centrocampo. Preferito Lozano a Politano in attacco, così come Mertens a Osimhen. In porta c’è Meret.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso.