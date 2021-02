Juve, Paratici: "Mentalmente partiamo dallo zero a zero: è l'approccio più giusto"

A pochi minuti dalla sfida contro l'Inter, che mette in palio la finale di Coppa Italia, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Stasera è una partita che vale tanto.

"È sempre Juventus-Inter, una gara molto sentita, e stasera vale la finale. La affronteremo nel migliore dei modi per cercare di raggiungerla".

Per voi è come si partisse dallo zero a zero?

"Sì. Come ha detto il mister ieri siamo convinti che sia l'approccio mentale più corretto: partire da zero a zero, fare la nostra partita, considerando che queste gare si decidono nei dettagli. Cercheremo di fare il meglio per arrivare fino in fondo".