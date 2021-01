Juve, Pirlo recupera i pezzi verso l’Inter. La gestione di Chiesa e McKennie e la tentazione Chiellini

Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del big match di domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza contro l’Inter. Archiviato il lavoro di recupero delle energie fisiche dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia giocato, e vinto ai tempi supplementari, mercoledì contro il Genoa, la preparazione dello staff tecnico bianconero è entrata nel vivo. Ancora assenti causa positività al Covid-19 Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt così come Dybala out fino a fine mese per la lesione del legamento collaterale mediale. Pirlo ha però ritrovato in gruppo due elementi importanti come Federico Chiesa e Weston McKennie.

CHIESA E MCKENNIE STRINGONO I DENTI - Entrambi ci saranno e prenderanno parte alla fondamentale trasferta di Milano contro la squadra di Antonio Conte. Negli ultimi due giorni hanno alternato terapie ed allenamenti individuali a lavori assieme al gruppo. Non sono evidentemente al massimo della condizione ma stringeranno i denti per aiutare la squadra già in difficoltà dal punto di vista numerico. Quasi certo l’impiego dal primo minuto di Chiesa dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata con il Sassuolo, qualche dubbio in più sulla titolarità McKennie la cui gestione, trattandosi di un problema muscolare, resta più sensibile.

TENTAZIONE CHIELLINI - E Giorgio Chiellini si candida fortemente per un posto dal primo minuto nella difesa che tenterà di arginare una delle coppie d’attacco più performanti d’Europa. Il capitano bianconero, apparso in buone condizioni nella gara di mercoledì in Coppa Italia, dove, oltre alla gestione della fase difensiva della squadra, ha messo a segno dopo pochi secondi dall’avvio un assist al bacio per il gol di Kulusevski, è più di una tentazione per Andrea Pirlo che scioglierà definitivamente le riserve nelle prossime ore. Intanto il numero tre si sente pronto a dar vita a un duello all’insegna dello strapotere fisico con Lukaku e affiancare così la coppia Danilo-Bonucci nella campagna di San Siro.