Juve, Pirlo: "Sbagliato definire Szczesny un problema. Ha fatto errori, come fanno altri"

vedi letture

Sbagliato definire Szczesny un problema? E' questa una delle domande a cui ha risposto Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan: "Sì penso che sia sbagliato definirlo un problema. Se escono voci su altri portieri sembra che vada in difficoltà il nostro, non è così. Poi è normale che capiti a tutti di fare degli errori, ha sbagliato come capita agli altri. Lui sereno e concentrato e noi siamo contenti di ciò che ci sta dando".

Clicca qui per tutte le parole di Pirlo in conferenza.