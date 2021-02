Juve, Pirlo scherza: "Sono cresciuto? Di statura no. Ho imparato tanto in queste partite"

“Di statura sono sempre lo stesso”. Così Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, scherza a chi dagli studi di Sky gli chieda in cosa è cresciuto, dopo il 2-0 di oggi alla Roma: “Sono cresciuto perché le partite ti fanno crescere, essendo alla mia prima esperienza ogni cosa ti serve per migliorare. Ho una grande squadra che mi segue e una grande società alle spalle, sono fiducioso. Si imparano tante cose, non tutte le partite sono uguali e in Italia c’è tanto tatticismo: devi trovare una soluzione diversa in ogni gara”.