Juve, prima doppietta in carriera per Alex Sandro. Due gol nelle precedenti 115 partite

Serata da incorniciare per Alex Sandro, terzino brasiliano della Juventus che ha deciso il 3-1 sul Parma con una doppietta. Come evidenziato da Opta, si tratta della prima in carriera per il bianconero, che aveva segnato due gol nelle 115 partite precedenti.