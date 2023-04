Juve, Rabiot alla squadra: "Abbiamo vissuto momenti difficili. Ora voglio vincere con voi"

Nel giorno del suo compleanno, il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha fatto un discorso alla squadra in vista del finale di stagione: "Grazie per gli auguri. Ci sono ancora due mesi alla fine della stagione, ci sono almeno due trofei da vincere e dobbiamo avere l’ambizione di farlo per il gruppo che siamo. Abbiamo vissuto momenti difficili quest’anno e mi piacerebbe vincere con voi".