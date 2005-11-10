Ufficiale Venezia, colpo in prospettiva: preso il 2008 Furtado dal Real Zaragoza

Il Venezia ha annunciato l'arrivo di Alejandro Gomes Furtado, giovane difensore classe 2008 in arrivo dal Real Zaragoza. Questo il comunicato:

Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Zaragoza le prestazioni sportive del difensore Alejandro Gomes Furtado.

Il calciatore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2032.

Nato nel 2008, Gomes Furtado è cresciuto nel settore giovanile del Real Zaragoza, completando il proprio percorso di formazione nel club spagnolo. Nel corso della sua esperienza con il Real Zaragoza ha collezionato 8 presenze con l'RZ Deportivo Aragón, formazione riserve del club, e 15 presenze con la Prima Squadra.

Alejandro Gomes Furtado, difensore Venezia FC

"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con il Venezia FC. Il mio obiettivo per questa stagione è conoscere la Serie A, adattarmi al campionato e migliorare giorno dopo giorno. So che in squadra ci sono altri calciatori spagnoli e sono contento di poter condividere questa esperienza con loro e con tutti i miei nuovi compagni arancioneroverdi. Venezia è una delle città più belle del mondo: è la prima volta che la visito e sono rimasto subito colpito dalla sua bellezza. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi allo Stadio Penzo e vivere insieme questa stagione".

Benvenuto in arancioneroverde, Alejandro".