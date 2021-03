Juve, Rabiot può essere sacrificato sull'altare della plusvalenza: Everton e Marsiglia interessate

vedi letture

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. I bianconeri dal suo addio potrebbero incassare un'ottima plusvalenza e in più liberarsi di un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Il centrocampista, che a Torino ha riconquistato anche la Nazionale, piace molto all'Everton di Ancelotti, con cui la Vecchia Signora potrebbe intavolare un discorso per Kean nel caso in cui il PSG non dovesse riscattare l'attaccante. Il 25enne francese piace però anche in patria dove ci pensa il Marsiglia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.