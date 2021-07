Juve, sarà un mercato di opportunità. Locatelli, una quarta punta e valorizzazione della rosa

L'onda lunga della conferenza stampa di giovedì pomeriggio si fa sentire ancora nei ragionamenti che i diretti interessati hanno spiegato con trasparenza. Il nuovo Football Director Federico Cherubini è stato chiaro sul tipo di calciomercato che la Juventus porterà avanti in questa sessione estiva: “Sarà caratterizzato da tutto, anche rientri dai prestiti e valorizzazione del nostro patrimonio. Veniamo da stagioni di investimenti importanti che ci mettono nella condizione di iniziare la stagione in modo competitivo. Potremmo anche non fare niente sul mercato, la rosa è competitiva e lo pensa anche l'allenatore. Cogliendo alcune opportunità si può migliorare qualcosa, ma non è detto che questo succederà. Serve rispettare il piano di rafforzamento progressivo negli anni e vogliamo aspettare gli investimenti fatti soprattutto nell'ultimo biennio. Abbiamo ampi margini di crescita già col patrimonio tecnico a nostra disposizione. Non sarà un mercato che ci vedrà particolarmente attivi, ma ci faremo trovare pronti in caso di opportunità". Cristiano Ronaldo permettendo dunque, i movimenti di mercato di Madama saranno contenuti e atti a puntellare una rosa che tutte le parti in causa ritengono già di ottimo livello.

PRIORITÀ LOCATELLI, POI QUARTA PUNTA E VALORIZZAZIONE - Manuel Locatelli resta il vero grande obiettivo di questa finestra di mercato. Dalla dirigenza all’allenatore, chiunque in casa bianconera è estremamente convinto della bontà dell’operazione e per questo motivo, nei prossimi giorni, gli uomini manageriali bianconeri incontreranno nuovamente quelli del Sassuolo per approfondire sempre di più il discorso e avvicinarsi sempre di più a una chiusura positiva dell’operazione. Poi la quarta punta con Ronaldo, Morata e Dybala nel ruolo di big e un giovane di prospettiva per completare il reparto: questo il profilo che la Vecchia Signora ha in mente per perfezionare il pacchetto offensivo. A questo punto la Juve si metterà alla finestra nel caso in cui qualche occasione dovesse palesarsi: sempre però al netto di un'uscita che rappresenta a oggi una condizione necessaria. Max Allegri è consapevole, considerati anche i calciatori al rientro dal prestito, di poter valorizzare i giocatori a disposizione e farli rendere meglio di quanto visto negli ultimi mesi. Questa sarà la sua sfida: il grande acquisto, e investimento, della Juventus è stato infatti fatto proprio sul livornese.