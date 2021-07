Juve, se Ronaldo resta salgono le quotazioni di Kaio Jorge: pronto l'assalto

Kaio Jorge diventa un nome concreto per il mercato della Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport. Con la conferma di Cristiano Ronaldo che diventa sempre più probabile, scrive il quotidiano piemontese, i bianconeri valutano infatti la strada di un attaccante giovane per completare il reparto a disposizione di Allegri. E starebbero pensando a giocare d’anticipo sul brasiliano del Santos, anche a costo di dover riconoscere un indennizzo al club (il giocatore è in scadenza di contratto a dicembre 2021) e occupare una casella da extra-comunitario.