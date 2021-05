Juve, senza Champions perdi 90 milioni. Possibile ricapitalizzazione di Exor

90 milioni di euro in meno senza la Champions League. È questo lo scenario che ipotizza La Gazzetta dello Sport per la Juventus in caso di mancato accesso alla massima competizione continentale. In questa stagione, chiusa agli ottavi e senza pubblico, i bianconeri portano a casa comunque 82 milioni dall’Europa. In media, nei nove anni, si è arrivato a circa 90 a stagione considerando il botteghino. Cifre alle quali andrebbe aggiunto l’impatto sulle sponsorizzazioni commerciali e tecniche. Preoccupano inoltre i conti: per la rosea non è escluso un intervento di Exor nel senso della ricapitalizzazione.