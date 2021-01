Juve, ultimi giorni di mercato per la quarta punta. Intanto a Torino arriva il giovane Aké

Dal campo al mercato. La Juventus lavora in vista dei quarti di finale di Coppa Italia in programma domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium contro la Spal. Obiettivo, ça va sans dire, qualificazione alla semifinale del torneo contro una fra Milan e Inter, rivali in campionato e davanti in classifica. Ci sarà spazio per un ampio turnover e per far rifiatare chi, nelle ultime settimane, ha calcato il rettangolo verde con maggiore frequenza. Parte tecnica concentrata sugli allenamenti, squadra mercato invece sull’ultima settimana della sessione invernale (chiusura lunedì 1° febbraio alle ore 20) con la lente d’ingrandimento poggiata su un attaccante da aggiungere in rosa in caso di opportunità e su qualche giovane per i progetti del settore giovanile, come in occasione dell’ultima operazione completata sull’asse Torino-Marsiglia.

AKÉ A TORINO, TONGYA A MARSIGLIA - Operazione chiusa a titolo definitivo fra Juventus e Olympique Marsiglia per lo scambio che porterà in Francia il centrocampista italiano classe 2002 Franco Tongya (in scadenza di contratto a giugno con i bianconeri) col percorso inverso invece per l’esterno transalpino classe 2001 Marley Aké. Contratto fino al 2025 per entrambi i ragazzi, nelle prossime ore la definizione dopo le visite mediche. Due talenti che salutano le rispettive maglie per cercare fortuna all'estero con Aké destinato in prima battuta all'Under 23 di Zauli con fari accesi in chiave prima squadra.

DA SCAMACCA A DZEKO, IL PUNTO - I sondaggi sulla quarta punta invece proseguiranno fino all’ultimo come sottolineato anche da Andrea Pirlo pubblicamente. Solo eventuali opportunità. Per questo motivo la Juve porterà avanti i dialoghi col Sassuolo per capire se potrà ammorbidirsi la posizione neroverde su Scamacca: no a impegni definitivi (acquisto del cartellino o prestito con obbligo), questo il diktat dalla Continassa. Da dove arrivano anche secche smentite sull'ipotesi Dzeko che non rientra nelle famose opportunità considerato l’ingente movimento economico che costerebbe un suo trasferimento a Torino.