Juventus, Alex Sandro: "Non abbiamo avuto pazienza. Gol subiti per nostre colpe"

Alex Sandro, difensore brasiliano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Jtv dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Fare un gol fuori casa è sempre una cosa buona. Volevamo vincere ma meglio il 2-1. E’ un gol ci dà la forza per affrontare il ritorno. La prima parte di match è stata dura: loro erano chiusi e noi non abbiamo la pazienza per giocare. I gol sono arrivati dalle nostre disattenzioni. Porto chiuso anche a Torino? Secondo me sì. Sono bravi in fase difensiva perché sono bravi a ripartire. Dovremo fare grande attenzione”.