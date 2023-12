Juventus, Allegri: "Felice per Yildiz e Vlahovic, questa vittoria ci avvicina alla quota Champions"

La Juventus ritrova la vittoria battendo il Frosinone per 2-1 mettendosi di nuovo in scia all’Inter, in attesa della partita dei nerazzurri impegnati contro il Lecce. Un successo che permette ai bianconeri di continuare a sognare lo scudetto, ma soprattutto di allungare in classifica con il Milan blindando, almeno per il momento, il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo dichiarato da Massimiliano Allegri che, ai microfoni di DAZN, accoglie con favore i 3 punti: “La squadra ha fatto una buona partita, a Frosinone aveva vinto solo il Napoli. Non era semplice perché loro sono molto bravi e c’è un ambiente magico. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, poi nella ripresa siamo calati un pochino ma è normale. Abbiamo avuto una buona reazione, ma bisogna continuare a lavorare. Sono contento per Yildiz e Vlahovic, ma in generale per tutta la squadra. Ho messo dentro Weah perchè c’era bisogno di uno come lui che fosse fresco e andasse al cross“, le sue parole.

Cosa ha detto a Yildiz?

“‘E’ giovane, ha entusiasmo e ci vuole in questi momenti. I tre a metà campo hanno fatto bene, c’è un buono spirito lavorando su quelli che sono i nostri limiti”

L’obiettivo quale è per voi?

“Abbiamo superato quota 38, ora passiamo un buon Natale e poi penseremo alla Roma che è una partita complicata. Sicuramente ci avviciniamo alla quota Champions”

La panchina ha stimolato Vlahovic?

“Lo ha rasserenato. Perché nonostante le tre partite buone era stato criticato. Nell’ultima mezz’ora ci poteva dare una grossa mano e lo ha fatto. Deve crescere, soprattutto a livello di equilibrio mentale, ma oggi l’ho portato in panchina e si è rasserenato”

La scelta di Yildiz?

“Lui è molto più grande di quello che sembra a livello mentale. E’ il sostituto naturale di Chiesa”

Lo show nel finale di partita…

“All’ultimo siamo rimasti a parlare con il guardalinee, in quei momenti non bisogna avere nessuna disattenzione”