Juventus, Allegri ieri ha salutato i suoi Campioni d'Europa. Con loro appuntamento al 2 agosto

Ieri Massimiliano Allegri è stato avvistato all’Hotel Parco dei Principi, a Roma, dove ha salutato Roberto Mancini e gli azzurri, freschi del trionfo di Wembley: lo rivela il Corriere dello Sport. Allegri ha fatto i complimenti al ct e ai suoi bianconeri, che ritroverà a Torino per riprendere l’avventura. Chiesa sarà il futuro, Bernardeschi cerca una chance, Bonucci rappresenta la continuità, così come Chiellini. Il capitano allungherà la carriera: è pronto il rinnovo di contratto di un anno, fino al 2022, con vista sui Mondiali in Qatar.