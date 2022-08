Juventus, arriverà almeno un altro centrocampista: Paredes resta in pole, Pjanic l'alternativa

La Juventus vuole fare almeno un colpo a centrocampo anche se i tempi di recupero di Pogba e McKennie non dovessero essere troppo lunghi. Il preferito resta sempre Leandro Paredes, argentino in forza al PSG che vorrebbe tornare in Italia per giocare con maggior continuità ed arrivare carico al Mondiale in Qatar. Il club campione di Francia continua però a chiedere 20 milioni, tanti per il ds Cherubini che aveva tentato, senza successo, uno scambio con Kean. Adesso l'uomo mercato bianconero punta ad un prestito con diritto di riscatto: l'ottimismo resta alto, ma dalle parti della Continassa valutano anche alcune alternative. Una di questa porta a Miralem Pjanic, ex bianconero oggi al Barcellona rientrato alla base dopo una stagione in prestito al Besiktas. Il bosniaco tornerebbe volentieri a Torino e il feeling con Allegri è noto a tutti. Lo riporta Tuttosport.