Juventus, attaccante cercasi: sondaggio per Gianluca Scamacca del Genoa

vedi letture

Juve che continua la sua caccia al centravanti per la formazione di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da SkySport il club bianconero avrebbe effettuato un sondaggio per Gianluca Scamacca, attaccante della Nazionale Under21 oggi in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Possibile che il match di campionato del weekend fra bianconeri e neroverdi sia l'occasione giusta per portare avanti questa idea di mercato.