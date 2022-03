Juventus, avviati contatti con Bonucci per rimodulare l'ingaggio: possibile rinnovo al ribasso

La Juventus ha avviato con Leonardo Bonucci dialoghi sul contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024. A scriverlo è il Corriere di Torino, secondo cui ci sono stati dei contatti con il suo agente Alessandro Lucci per rimodulare l'ingaggio da quasi 7 milioni a stagione più bonus. In virtù del complicarsi della sua condizione fisica, il club bianconero vorrebbe abbassare la parte fissa. Non si esclude anche un prolungamento, proprio per raggiungere l'obiettivo in termini di stipendio. A prescindere, comunque, il suo orizzonte resterà bianconero.