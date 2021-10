Juventus, Bernardeschi in scadenza ma in fiducia grazie alla psicologia allegriana

vedi letture

Federico Bernardeschi scenderà in campo da titolare anche domani contro lo Zenit San Pietroburgo dopo un ottimo inizio di stagione. Rivitalizzato dalla vittoria dell'Europeo, è stato rilanciato anche dalla psicologia "allegriana" che ovviamente passa dalla fiducia mai venuta meno da quando Allegri è tornato in panchina. Il jolly bianconero (ha cambiato tre ruoli in stagione, giocando anche da flaso nove), ha il contratto in scadenza ma è sempre stato considerato una pedina importante in questa stagione, per il futuro, si vedrà. Intanto un posto in Champions, è suo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.