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Juventus-Bologna 2-0, le pagelle: David si sblocca, Thuram entra e spacca. Rossoblù sottotono

Juventus-Bologna 2-0, le pagelle: David si sblocca, Thuram entra e spacca. Rossoblù sottotono
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:54Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Juventus-Bologna 2-0

JUVENTUS (A cura di Pierpaolo Matrone)
Di Gregorio 6 - Non ha chissà quanto da intervenire, ma quando viene chiamato in causa mostra una buona reattività.

Kalulu 6,5 - Una delle certezze più grosse di questa stagione. Altra partita - l'ennesima, nessuno gioca di più nella Juventus - senza concedere nulla agli avversari e con un assist per David a referto.

Bremer 6 - Castro poteva essere un cliente scomodo, invece per lui è un gioco da ragazzi, complice anche una serata no dell'attaccante argentino.

Kelly 5,5 - Veniva da qualche acciacco fisico e un paio di volte s'è visto, soprattutto quando è stato puntato da Orsolini.

Holm 6,5 - Un treno sulla destra, anche se solo per un tempo. E quasi quasi segna pure il gol dell'ex: solo la traversa gli nega la gioia. Dal 46' Thuram 7 - Appena dodici minuti dopo il suo ingresso in campo, trova la rete che mette in ghiaccio il risultato. Entra e spacca subito: mica male.

Locatelli 6,5 - Un primo tempo a grandissimo livello, sia in fase di impostazione (bellissimi i palloni verticali per Conceiçao) che da cerniera davanti alla difesa. Cala un po' nella ripresa.

McKennie 6,5 - Ma che stagione sta facendo? Senza dubbio la migliore in carriera e stasera lo conferma, raggiungendo la doppia cifra in termini di partecipazioni ai gol grazie all'assist per Thuram. Prima in mezzo, poi sulla fascia: il jolly di Spalletti, forse quello a cui davvero il tecnico non può rinunciare.

Cambiaso 6 - Senza infamia e senza lode, dietro non soffre e davanti decide di non strafare. Dall'80' Gatti s.v.

Conceiçao 6,5 - La sensazione è sempre quella: quando si accende, diventa praticamente inarrestabile. Certo, sotto porta potrebbe fare meglio, ma averlo in squadra è sempre un plus perché qualcosa la crea. Dal 72' Zhegrova s.v.

Boga 6,5 - Preferito a Yildiz, non al meglio, mette lo zampino nell'azione del gol e, più in generale, mostra intraprendenza per tutta la partita. Dall'85' Openda s.v.

David 7 - Non segnava da 534 minuti con la maglia della Juventus, era in astinenza, era un periodo di turbamenti. Ma in una serata trova il sollievo. Il gol per (ri)sbloccarsi, sì, ma anche tanto aiuto alla squadra. Dal 72 Yildiz s.v.

Luciano Spalletti 7,5 - Basterebbero i cinque successi nelle ultime sei partite per elogiarlo. Ma ci aggiungiamo il gioco, perché la Juventus vince, sì, ma soprattutto convince. Oggi non dà mai la sensazione di poterla perdere, un po' come capitava alla grande Juventus. E proseguendo così, chissà...

BOLOGNA (A cura di Paolo Lora Lamia)
Ravaglia 6 - Se il Bologna chiude il primo tempo solo sotto 1-0 lo deve anche al suo numero uno, reattivo una volta su Conceicao. Viene però anche salvato dalla traversa in un'altra circostanza, su bolide da fuori di Holm. Meno impegnato dopo l'intervallo, quando ha poche colpe sul raddoppio di Thuram.

Zortea 5,5 - Timido in fase di spinta, perde diversi duelli contro uno dei bianconeri più in forma ovvero Boga. Leggermente meglio con il procedere della partita.

Helland 5 - Italiano lo battezza come volto difensivo del Bologna nel finale di stagione. La sua risposta odierna non è delle più felici, con più di una distrazione davanti alla sua porta. Spicca in negativo quando non interviene sul pallone poi spedito in rete da Thuram. Dal 68' Heggem 6 - Entra a punteggio già compromesso, non commettendo particolari sbavature.

Lucumì 6 - Contro David ha un gran da fare, ma comunque in qualche circostanza riesce a limitarlo. Nel complesso, si merita la sufficienza.

Miranda 5 - Ha uno dei compiti più duri della serata ovvero arginare dalla sua parte il guizzante Conceicao e un Holm che ci tiene a ben figurare contro la sua ex squadra. Dalla sua parte arrivano i cross che portano ad entrambi i gol.

Pobega 5,5 - Avvio da incubo, visto che si perde David in coabitazione con Helland. Cresce un po' nei minuti successivi, quantomeno per l'aiuto che riesce a dare alla difesa in fase di copertura. Dal 59' Moro 6 - Buon finale di gara per lui, in mezzo al campo ma anche quando prova la sortita offensiva.

Freuler 5 - Il faro del centrocampo felsineo stasera ha le batterie scariche. Non funge da diga come nelle sue giornate migliori, giocando anche qualche pallone in modo approssimativo e rischioso. Non impeccabile neanche sul 2-0 di Thuram.

Orsolini 6,5 - Tra i pochi che si salvano nell'undici di Italiano, soprattutto per come prova a dare una scossa nella ripresa. Le migliori iniziative per provare a riaprire la sfida, infatti, passano dai suoi piedi.

Sohm 5 - Galleggia tra la trequarti e la mediana, faticando sia a stoppare sul nascere le azioni bianconere che ad accompagnare le avanzate bolognesi. Dal 59' Ferguson 5,5 - Con il suo ingresso in campo, il Bologna non trova un incursore più efficace come sperato.

Cambiaghi 5,5 - Del trio alle spalle di Castro è l'unico che crea un'occasione nel primo tempo, anche se si tratta solo di un tiro-cross finito di poco sul fondo. Poco altro da segnalare. Dal 59' Rowe 5,5 - Subito una palla gol, centrando un palo a Ravaglia battuto. Difficile ricordare altre giocate degne di nota.

Castro 5 - Quando il diretto avversario è Bremer e i palloni arrivato con il contagocce, vuole dire che non è la tua serata. Partita da attore non protagonista per l'argentino. Dal 77' Bernardeschi sv.

Vincenzo Italiano 5 - Chiude una settimana da dimenticare, aperta dal ko per 4-0 contro l'Aston Villa e dalla conseguente uscita dall'Europa League. Squadra stanca nelle gambe e nella testa, serve ben altro spirito per chiudere al meglio il campionato.

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