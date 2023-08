Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Cambiaso e Weah sulle fasce, out Dominguez

vedi letture

Sono da poco state rese note le formazioni di Juventus-Bologna, in campo tra circa un'ora per la seconda giornata di campionato. Per i bianconeri grosse conferme dopo il successo di Udine: c'è Perin in porta vista l'indisposizione di Szczęsny, mentre in attacco ecco Vlahovic con Chiesa. A centrocampo spazio per Fagioli al posto di Miretti, mentre sulle corsie esterne ci sono Weah e Cambiaso.

Nel Bologna non c'è Nico Dominguez, che va solo in panchina. A centrocampo spazio per Moro con Aebischer, mentre in attacco confermato Zirkzee con Orsolini, Ferguson e Ndoye alle sue spalle.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.