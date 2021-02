Juventus, Bonucci: "Il calcio è molto cambiato dal 2006, si è tutto velocizzato"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato nel corso del primo episodio del format "Player Insight" sul sito della FIGC: "Dal Mondiale 2006 il calcio è cambiato molto. Ora il modo di giocare è completamente diverso e per questo ti devi adeguare. Tutto è più veloce, dal modo di pensare a quello di stare in campo, così come i tempi di lettura delle situazioni. Adesso l’attaccante ti frega in un millesimo di secondo, si è tutto molto velocizzato e giocatori che adesso fanno la differenza qualche anno fa erano giocatori normali. La preparazione atletica? Penso che la struttura più importante sia quella fisica, bisogna essere in grado di reggere l’intensità della partita ogni tre giorni. Ora i muscoli devono essere allenatissimi. La differenza la fanno la preparazione, la cura e l’alimentazione. Parlando con i più anziani mi hanno detto che quello che c’è adesso, nella cura, loro lo seguivano molto meno. L’altro giorno parlavo con alcuni giovani della nazionale e del club: se io avessi avuto alla loro età qualcuno che mi avesse detto di curare nei dettagli la prevenzione, di andare tutti i giorni in palestra e di curare l’allenamento e i minimi dettagli, l’avrei ringraziato. Quello che ho imparato a 25 anni è che per stare in Nazionale ed in un club importante come la Juventus, se devi passare mezz’ora in palestra lo fai perché è la fase più importante dell’allenamento".