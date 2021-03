Juventus, Bonucci: "In azzurro per un altro importante obiettivo"

La delusione per il ko casalingo con la Juventus contro il Benevento, superata portando la maglia azzurra. Leonardo Bonucci, tramite il proprio profilo Instagram ha condiviso un messaggio per i propri tifosi in vista delle prossime partite di qualificazione al mondiale in Qatar nel 2022: "Di nuovo qui per un altro importante obiettivo".