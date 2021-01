Juventus, Bonucci: "La vittoria col Milan ci ha dato autostima, stasera gara pesantissima"

Intervistato da Juventus TV prima del match di stasera contro il Sassuolo, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci analizza così il momento della squadra: “Stasera è una gara pesantissima. Vincere stasera darebbe un ulteriore segnale a noi stessi e al campionato. Non possiamo permetterci di perdere punti. Sarà una gara aperta da ambe due le parti, loro sono una grande squadra e se la vorranno giocare con l’attacco alla profondità. Serviranno grande sacrificio e umiltà per difendere e grande cinismo e cattiveria nell’ultimo passaggio. La vittoria di San Siro ci ha dato autostima e convinzione, ma se non seguita da altri risultati, cominciando da stasera, non serve a niente. L’obiettivo è quello di continuare a vincere per vedere ad aprile a che punto saremo”.