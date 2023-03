Juventus, c'è il Newcastle su Dusan Vlahovic. Pronti 90 milioni di euro per il cartellino

Il Newcastle pensa a Dusan Vlahovic per il prossimo mercato estivo. Gli inglesi osservano da vicino l'attaccante e sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 90 milioni di euro per arrivare al cartellino del serbo, pagato circa 70 milioni - più commissioni - durante la finestra invernale del 2022. A riferirlo è il Chronicle che spiega come Vlahovic possa fare le valigie.