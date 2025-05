Juve, quale futuro per Vlahovic? Giuntoli: "A fine anno valuteremo se resta o parte"

Dusan Vlahovic ancora fuori, sebbene questa volta a disposizione, nella Juventus che a minuti affronterà la Lazio all’Olimpico. Il futuro del centranti serbo, che con l’arrivo di Igor Tudor sembrava destinato a ritrovare centralità, è un grande tema per il club bianconero.

Ne ha parlato, nell’intervista a Dazn prima della partita con i biancocelesti, anche Cristiano Giuntoli: "Abbiamo un bellissimo rapporto col ragazzo e con l'agente. A fine anno ci metteremo a un tavolo e valuteremo se continuare insieme o prendere strade diverse".

Finora, la Juve non è mai riuscita ad avvicinare il prolungamento dell’accordo con Vlahovic, necessario per spalmare su più annualità un ingaggio insostenibile per le casse del club piemontese. L’ex viola, in scadenza di contratto nel 2026, potrebbe partire a prezzo di saldo nel prossimo mercato estivo.

