Juventus, Calvo dirottato allo sport. Nei prossimi mesi la scelta di un ds operativo: i nomi

vedi letture

Francesco Calvo è il nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus: dopo che venerdì la sentenza della Corte d’Appello federale ha inflitto ai bianconeri 15 punti di penalizzazione e inibito per 16 mesi il ds Federico Cherubini, ieri il club ha scelto la soluzione interna affidando a Calvo un ruolo per lui completamente nuovo. La decisione - sottolinea Tuttosport - non è frutto dell’emergenza né una nomina pro tempore ma definitiva e rientra nel progressivo riassetto societario. Calvo, come del resto Arrivabene, non è un uomo di estrazione tecnica da un punto di vista calcistico, ma i suoi compiti saranno soprattutto gestionali e di coordinamento del lavoro dell’area tecnica, al quale risponderanno anche Giovanni Manna, ds della Juve Next Gen, e Matteo Tognozzi, responsabile dello scouting bianconero.

I nomi per il futuro.

Nei prossimi mesi - sottolinea sempre Tuttosport - la società andrà alla ricerca di un direttore sportivo operativo che difficilmente sarà Cristiano Giuntoli perché probabilmente il ds del Napoli non accetterebbe di lavorare sotto Calvo. Rimangono in corsa Frederic Massara e Geoffrey Moncada , entrambi al Milan, ma anche Igli Tare, ds della Lazio, Giovanni Rossi, ds del Sassuolo, o dei giovani ds emergenti, che fanno scouting con l’analisi dei big data e vanno a caccia nei mercati meno battuti.