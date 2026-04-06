Live TMW Juventus, Cambiaso: "Felice per Di Gregorio. Ho vissuto male la Nazionale"

Andrea Cambiaso ha parlato al termine della sfida vinta dalla Juventus per 2-0 contro il Genoa. TuttoMercatoWeb ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Che segnale avete dato al campionato?

"Vittoria importante soprattutto per i risultati di Como e Roma. Il segnale era per noi stessi perchè ci siamo parlati prima della partita. Siamo stati bravi e dobbiamo continuare a dare pressione al Como. Oggi era importante vincere".

Come avevate visto Di Gregorio?

"Visto benissimo perché Michele è un ragazzo straordinario. In allenamento è sempre presente e sono felicissimo per lui perché oggi ci ha fatto vincere una partita importantissima. È stato bravissimo per l’atteggiamento avuto, è sempre stato sul pezzo e oggi lo ha dimostrato".

Quanto è stato importante vincere dopo la Nazionale?

"È importante perché personalmente ho vissuto male la settimana in Nazionale perché sapevo che non avrei trovato spazio.Sapevo non avrei trovato spazio, è stato brutto, mi ha fatto male non giocare quelle partite. È stata una bella batosta, oggi speravo di giocare. Non vedevo l’ora, è stato importante per me e per la squadra. È stata una vittoria importantissima».

Ora vi aspettano 7 finali...

"Siamo in 4 squadre in 5 punti, è una bella bagarre, bisogna lottare. Ogni punto conta come l’oro, la prossima partita sarà difficilissima vedendo come è andata l’ultima volta"..