Juventus, chi recupera in vista della Samp? Allegri: "A Genova con Bernardeschi in meno"

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa successiva alla vittoria della sua Juventus sullo Spezia, ha risposto anche a una domanda che gli chiedeva quanti calciatori recupererà in vista della trasferta di Genova del prossimo weekend: "Dybala difficilmente ci sarà con la Samp, spero di averlo col Villarreal. Alex Sandro vediamo, magari mercoledì sarà a disposizione. De Sciglio dovrebbe rientrare, Chiellini la vedo difficile anche se ha rincominciato a correre stamani, Bonucci no e Zak no. Andiamo a Genova con Bernardeschi in meno".