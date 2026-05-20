Juventus, Yildiz resta anche senza Champions: il 10 sarà il punto fermo da cui ripartire

Ultimi novanta minuti per cercare una qualificazione in Champions. La Juventus domenica sera affronterà il Torino nel derby della Mole per andare alla ricerca del quarto posto. La sconfitta casalinga contro la Fiorentina nell'ultimo turno ha complicato e non poco i piani di Luciano Spalletti con la sua squadra che è stata scavalcata dalla Roma e agganciata dal Como. Una situazione molto delicata che vedrà nella serata del 38° turno il suo epilogo ma i bianconeri hanno il dovere di provarci per tornare nell'Europa che conta.

Una volta terminata la stagione, sarà il momento di tracciare un bilancio e soprattutto impostare la prossima. Senza la Champions ovviamente mancheranno gli introiti legati ai diritti tv della competizione e si dovrà quindi fare di necessità virtù cedendo qualche pezzo pregiato. Chi non dovrebbe partire è Kenan Yildiz. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il 10 sarà il punto fermo da cui ripartire anche l'anno prossimo.

Il fantasista turco è reduce da un gran campionato in cui è andato in doppia cifra sia per quanto riguarda i gol sia per quanto riguarda gli assist. I passaggi vincenti per i compagni sono stati 10 mentre 11 sono state le volte in cui ha gonfiato la rete avversaria.