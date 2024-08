Juventus, Chiesa aspetterà il Barcellona ancora un giorno. Poi si guarderà intorno

Federico Chiesa è ormai da tempo fuori dal progetto della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri sono alla ricerca di un nuova destinazione per il classe '97 ex Fiorentina e il Barcellona potrebbe essere l'opzione giusta. Il calciatore però non vuole rimanere senza alternative, così aspetterà solamente un giorno i blaugrana insieme al suo agente Fali Ramadani, dopodiché, se non arriveranno garanzie dalla società spagnola, il giocatore si guarderà intorno. Tra le altre soluzioni c'è pure il Liverpool.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, c'è stato un primo approccio da parte dei Reds, che stanno esplorando le condizioni dell'accordo. Il giocatore sembrerebbe interessato alla soluzione Premier League. Nel suo 2023-2024 Chiesa ha giocato 37 partite con la Juventus, di cui 33 in Serie A e 4 in Coppa Italia, segnando 10 gol. L'italiano vanta in carriera un Europeo con la Nazionale, 2 successi in Coppa Italia e uno in Supercoppa Italiana.

