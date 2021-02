Juventus, Chiesa: "Queste partite vanno portate a casa se vogliamo vincere lo Scudetto"

vedi letture

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, commenta così a Sky Sport il match perso contro l'Hellas Verona: "Io sono molto arrabbiato così come la squadra, sull'1-0 dovevamo portarla a casa. È stata colpa nostra. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, era la partita da fare contro un'avversaria così, una partita sporca, uomo contro uomo per 90'. Sull'1-0 però dovevamo portarla a casa in qualsiasi modo".

Sulla sua stagione fin qui: "Io ringrazio il mister, sono a disposizione. Se mi chiede di giocare io gioco. Ringrazio la Juventus per avermi acquistato e per avermi permesso di giocare a questi livelli, ma siamo la Juve e queste partite le dobbiamo portare a casa se vogliamo vincere lo Scudetto. Io come alla Fiorentina cerco di fare tutto per la squadra, poi il resto viene da sé. Noi a livello di gioco e di produzione offensiva stiamo facendo bene secondo me, ci mancano i piccoli particolari ma questo viene con l'esperienza. A livello di gioco in fase offensiva abbiamo fatto bene e in fase difensiva non abbiamo concesso. Chiaro che quando non arrivano i risultati si vede tutto male, ma secondo me stiamo facendo bene