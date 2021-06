Juventus, chiesto al Genoa di anticipare l'arrivo di Rovella. Può andare al Sassuolo per Locatelli

La Juventus, secondo la redazione di Sky, vuole anticipare l'arrivo in bianconero di Nicolò Rovella: il centrocampista del Genoa potrebbe infatti essere inserito nella trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli, primo obiettivo per il centrocampo bianconero indicato da Allegri. L'accordo stretto a gennaio prevedeva un altro anno di militanza in rossoblù per il centrocampista dell'Under 21.