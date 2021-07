Juventus, con Bernardeschi idee divergenti: lui vuole restare, il club la cessione

vedi letture

In casa Juventus si ragiona sui calciatori in scadenza a giugno 2022 e in particolare sembrano essere vicini gli accordi per Cuadrado e Dybala: fermo invece sul fronte Federico Bernardeschi, impegnato fino a domani con gli Azzurri all'Europeo. Lui vuole restare, i piani della Juve porterebbero a una cessione, sarà necessario un incontro con Mino Raiola. Lo rivela il Corriere dello Sport.