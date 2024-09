TMW Juventus, Conceiçao migliora e punta il rientro. Nuovo stop muscolare per Adzic

Nuovo stop per colpa di un problema muscolare per il talento della Juventus Vasilije Adzic. Il trequartista montenegrino già a inizio agosto si era fermato per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra, fastidio che lo aveva costretto a star fermo un paio di settimane.

Con l'Empoli era arrivata la prima convocazione e, sebbene non sia ancora arrivato l'esordio stagionale, in molti pensavano ad un suo impiego imminente all'interno delle rotazioni di Thiago Motta. Il classe 2006 invece si è fermato per un nuovo contrattempo muscolare ed il suo rientro in gruppo, secondo quanto raccolto, è previsto dopo la sosta per le Nazionali di ottobre.

Buone notizie invece per Francisco Conceiçao: nell'allenamento di oggi alla Continassa, per l'occasione aperto a stampa e tifosi, il portoghese si allena da solo su un campo secondario. L'ex Porto ha aumentato i carichi di lavoro e sta svolgendo una seduta con corsa e tiri in porta, segnale che il suo rientro in campo è sempre più vicino e potrebbe dunque avvenire prima della nuova sosta.