TMW Juventus, contatti continui con l'Ajax per Rugani. Il difensore apre all'ipotesi

Daniele Rugani apre all'ipotesi Ajax. Il difensore della Juventus è entrato nell'ordine di idee di accettare, eventualmente, un trasferimento ad Amsterdam. I biancorossi hanno da tempo manifestato il proprio interesse, ma c'era la sensazione che Rugani preferisse una destinazione in Italia, dopo avere provato qualche stagione fa l'avventura al Rennes, finita non proprio benissimo dopo sei mesi.

La Juventus invece ha aperto alla possibilità del prestito per Rugani. La base sarà quella, poi bisognerà capire se sarà con diritto di riscatto - che diventa obbligo a determinate condizioni - oppure se non ci sarà l'opportunità di far diventare il trasferimento a titolo definitivo. Possibile che i bianconeri contribuiscano anche all'anno olandese di Rugani, che ha rinnovato il contratto per un altro anno il 24 di maggio, salvo poi trovarsi sul mercato qualche settimana dopo, fra lo stupore dello stesso difensore.

Nei giorni scorsi il procuratore del giocatore, Davide Torchia, aveva incontrato il Bologna a Casteldebole. C'era però l'intenzione, da parte dei rossoblù, di aspettare una risposta definitiva da Mats Hummels, con il tedesco che non ha ancora comunicato la propria intenzione. Dunque si era creato un momento di stasi, mentre l'approdo di Erlic, dal Sassuolo, potrebbe anche non escludere un altro acquisto proprio in quella zona di campo. Però non c'erano tempistiche per l'attesa, dunque anche Rugani può avere l'intenzione (e la voglia) di provare un nuovo progetto come quello di Francesco Farioli.