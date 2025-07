Juventus, continua la trattativa per Alberto Costa con lo Sporting: Comolli chiede 15 milioni

Alberto Costa resta un obiettivo importante per lo Sporting di Lisbona: Juventus e portoghesi stanno trattando da giorni, chiaro segnale di come a Torino abbiano già programmato l'addio dell'esterno dopo pochi mesi dal suo arrivo. Nonostante lo spazio che Igor Tudor gli ha concesso, Alberto Costa non ha convinto appieno e per questo il club è disposto a lasciarlo partire con un'offerta adeguata, sottolinea oggi Il Bianconero.

Damien Comolli, che sta portando avanti in prima persona anche questa operazione, come tutto il mercato bianconero, aspetta un'offerta intorno da 15 milioni di euro, dopo che a gennaio Alberto Costa era arrivato per 12,5 milioni più bonus. Se lo Sporting arriverà a questa cifra, dalla Juventus arriverebbe l'ok per la partenza dello spagnolo, preso appunto nell'ultimo mercato invernale dall'ex uomo mercato bianconero Giuntoli.

Esiste però anche un'altra strada che può portare Costa di nuovo in Portogallo. Ovvero l'inserimento di una percentuale alta sulla futura rivendita del giocatore, che garantirebbe un nuovo incasso ai bianconeri in caso di futura cessione del giocatore. La Juve ha fatto sapere che se fosse inclusa questa clausola nell'accordo, allora potrebbe abbassare la richiesta per il cartellino a 13 milioni più bonus, diminuendo quindi l'incasso immediato di qualche milione ma riservandosi la possibilità concreta di ricavi futuri.