Juventus, da Demiral a Dybala: chi può partire senza 4° posto. Ramsey via a prescindere

Se per alcuni giocatori della Juventus il futuro non dipenderà dall'ultima gara di campionato, per altri il raggiungimento o meno della qualificazione alla prossima Champions League può fare tutta la differenza del mondo.

A fare il punto il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, che stila la lista dei giocatori che potrebbero andar via dalla Juventus senza Champions: in primis Cristiano Ronaldo, ma a seguire anche Demiral, Rabiot, Chiellini, Dybala e Morata. Chi invece la Juventus proverà a cedere in qualsiasi caso sarà il gallese Aaron Ramsey.