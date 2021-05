Juventus, da Chiesa a Bonucci: chi non è in discussione a prescindere dal quarto posto

vedi letture

C'è una nutrita lista di calciatori che continueranno a vestire la maglia della Juventus il prossimo anno a prescindere da come finirà la stagione. A stilare la lista, il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola: Chiesa, Kulusevski e De Ligt il prossimo anno, ancor più rispetto a questa stagione, saranno infatti centrali nel progetto bianconero. E con loro resteranno anche altre colonne di questa squadra, come Bonucci, Cuadrado e Danilo. Il loro futuro non dipenderà dall'ultima gara della stagione, quella decisiva per il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League.