Juventus, dalla Spagna: occhi su Dembele. Sfida a Manchester United, PSG e Liverpool

Con il contratto in essere col Barcellona in scadenza nel giugno 2022 è probabile che in estate le strade del club catalano e di Ousmane Dembele si separino. Per l’attaccante, arrivato in blaugrana nell’estate 2017 per 135 milioni di euro dal Borussia Dortmund, ci sono già molte società interessate, su tutte Manchester United, PSG e Liverpool, ma non solo. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, sul giocatore francese ci sarebbe anche le mire della Juventus che punta sulle agevolazioni fiscali per i professionisti che arrivano dall’estero per battere la concorrenza delle società di Francia e Inghilterra.