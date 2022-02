Juventus, Danilo: "Dedico il gol a tutta la squadra. Abbiamo ingoiato troppo in questi mesi"

Danilo, autore del gol che ha regalato il pari alla Juventus al 92', ha parlato a DAZN a fine partita: "Abbiamo lottato, abbiamo provato a vincere in tutti i modi ma un pareggio in uno scontro diretto così fuori casa ci sta. Ma dobbiamo crescere, sfruttando meglio le occasioni. Comunque siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così".

A chi dedichi il gol?

"Questo gol lo dedico a tutta la squadra, abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi e siamo stati zitti lavorando. Per me è un gol che significa tanto, sono stato in giro in 2-3 paesi cercando una squadra dove poter fare il mio lavoro, essere felice giocando a calcio che è ciò che mi piace sin da bambino e alla Juve ho trovato questa opportunità".

Sul tridente pesante e l'equilibrio di squadra

"Possono giocare tutti insieme se alla fine corrono tutti. Paulo ha lottato fino alla fine, Dusan ha fatto una guerra con Demiral che non è facile. Dobbiamo continuare a lavorare, zitti, facendo ciò che ci dice il mister e a fine stagione possiamo vincere qualcosa. Ringrazio certamente Dybala per l'assist".