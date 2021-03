Juventus, dentro o fuori col Porto. Chi è Kuipers, l'arbitro della gara dell'anno per Pirlo

A dirigere la sfida decisiva per il futuro europeo dei campioni d’Italia della Juventus questa sera alle 21:00 contro il Porto ci sarà il fischietto olandese Bjorn Kuipers, coadiuvato dagli assistenti connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Completano la squadra Orange Pol van Boekel come VAR e Dennis Higler come AVAR. Sono 7 i precedenti della Juventus con Kuipers, 2 le vittorie. L’ultima è la gara del 12 marzo del 2019, quando i bianconeri hanno ribaltato l’Atletico Madrid a Torino con il 3-0 firmato Cristiano Ronaldo. Tra gli altri precedenti, il 2-1 al Monaco nella semifinale del 9 maggio 2017, poi 4 pareggi, di cui 3 in Champions: 1-1 con la Fiorentina in Europa League (13 marzo 2014), 1-1 col Borussia Mönchengladbach (3 novembre 2015), 1-1 con il Lione (2 novembre 2016) e 0-0 con il Barcellona (19 aprile 2017).