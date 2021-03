Juventus, dentro o fuori: il racconto del 2-0 del Porto al Gil Vicente di sabato

E' il giorno del dentro o fuori per la Juventus in Champions League. Riuscirà la Vecchia Signora a ribaltare i conti contro il Porto o finirà ancora una volta sul banco degli imputati per essere uscita, da favorita, nella corsa al sogno europeo? Una giornata decisiva, la più importante della carriera di Andrea Pirlo allenatore e una delle più pesanti per la recente storia bianconera. Seguila live su Tuttomercatoweb.com.

Nell'ultima uscita in campionato, il Porto ha battuto per 2-0 il Gil Vicente in trasferta. Come è andata la partita? Analizziamola con i dati di Wyscout grazie a cui studiamo anche le fasi salienti della gara.

I dati Il Porto ha avuto più possesso palla ma non il dominio che ci si aspetterebbe. 55% a 45%, e anche in fase di pericolosità, il Gil Vicente ha comunque tirato 8 volte contro le 11 dei Dragoes. A decidere la gara, le reti di Uribe e Sergio Olivera, in una formazione dove di fatto Conceicao non ha fatto grande turnover. Un 4-4-2 con i terzini che hanno giocato sempre alti e sulla linea dei centrocampisti in fase di costruzione bassa.

La partita Il Porto ha segnato il primo in avvio di gara, sfruttando gli sviluppi di un calcio d'angolo. Un detro forte di Matheus Uribe dall'interno dell'area dopo un rilancio errato da parte della difesa dei padroni di casa. Nel primo tempo tanta spinta sulla destra con Nanu e Denis è stato costretto a più interventi, come quello al 25' dove ha salvato su una conclusione a tu per tu con Marega. Al 40' un altro super salvataggio su colpo di testa a botta sicura di Corona. Una prima frazione dove il Gil Vicente non si è mai fatto vedere dalle parti di Marchesin, mentre al 60' il due a zero che ha sigillato la gara con un gran destro da fuori di Sergio Olivera. I padroni di casa non si sono però arresi e hanno anche messo a rischio il doppio vantaggio del Porto.