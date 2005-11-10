TMW Juventus, per Dibu Martinez strada ancora in salita. Vicario l’alternativa, ma c’è anche Milinkovic

La Juventus è pronta ad accelerare sul mercato. Tante le questioni aperte, non solo per il centrocampo e per l’attacco. Un argomento molto caldo è quello relativo al portiere visto che Di Gregorio è in uscita. La strada per il Dibu Martinez è tutt’altro che semplice e allora ecco che i bianconeri lavorano anche sulle alternative.

Una di queste è Vicario, che non è stato convocato per la tournée estiva del Tottenham. L’ultimo nome che è spuntato riguarda Milinkovic-Savic, che dovrebbe lasciare Napoli. Ecco il nostro punto della situazione.