Ufficiale Vicenza, ecco Valoti. Il centrocampista ha firmato un accordo biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Vicenza "comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mattia Valoti, fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nei settori giovanili di Milan e Albinoleffe, Valoti ha costruito una carriera tra Serie A e Serie B, indossando le maglie di Verona, Livorno, Pescara, SPAL, Monza e Pisa, superando le 250 presenze tra i professionisti, confermandosi come profilo affidabile e capace di interpretare più soluzioni in mezzo al campo.

Benvenuto a Vicenza, Mattia!".