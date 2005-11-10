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In rinforzo in attacco dell'Altamura è Bocic. Vestirà la maglia biancorossa

In rinforzo in attacco dell'Altamura è Bocic. Vestirà la maglia biancorossa TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 19:03Serie C

È con la nota ufficiale che riportiamo qui di seguito, che l'Altamura "comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Milos Bocic.

Classe 2000, Bočić è un esterno offensivo di nazionalità serba cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Pescara, Pro Sesto, Pistoiese, Picerno, Frosinone, Latina e Catania, collezionando oltre 100 presenze tra Serie B e Serie C.

L’Altamura SS dà il benvenuto a Miloš Bočić e gli augura buon lavoro per la nuova stagione in biancorosso".

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