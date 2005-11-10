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Juventus, la distanza da colmare con l'Aston Villa per Dibu Martinez dopo l'intesa con il giocatore

Juventus, la distanza da colmare con l'Aston Villa per Dibu Martinez dopo l'intesa con il giocatoreTUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 07:37Serie A

La Juventus va dritta su Dibu Martinez per il futuro della porta. I bianconeri hanno trovato una intesa di massima, almeno a parole, con il giocatore ed il suo entourage in merito alle condizioni economiche personali. Resta da trovare l'intesa con il club inglese che ne detiene il cartellino, l'Aston Villa.

Che richiede per la sua cessione 10-15 milioni di euro. La Juve non chiude e tratta per avere uno sconto su questa cifra. Bisogna anche considerare che Dibu viaggia per i 34 anni - che compirà fra pochi mesi - e dunque anche per questo si cerca di limare la cifra richiesta.

Per quanto riguarda lo stipendio ed il contratto, in Inghilterra Martinez percepisce 7 milioni di euro all'anno (quasi) e ha un contratto fino al 2029. La Juve ha messo sul piatto un triennale e da Torino sperano che il portiere possa spalmarsi un po' l'ingaggio, visto che sembra gradire la meta.

Le alternative per la porta? Oltre a Guglielmo Vicario del Tottenham, la Juve guarda anche Lucas Chevalier, che al Paris Saint-Germain ha perso il posto da titolare. Su di lui ci sono anche il Besiktas ed il Newcastle. Resta sullo sfondo il portiere della Fiorentina, David De Gea.

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