Juventus, divorzio rumoroso con Bonucci. Può andare verso la risoluzione contrattuale

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulla questione Leonardo Bonucci. Il difensore ha diffidato il club dopo che è stato messo fuori rosa, chiedendo poi il reintegro. Una sorta di dichiarazione di guerra da parte dell'ex capitano: i bianconeri però non fanno una piega, perché secondo loro è una questione tecnica, che non impedisce al calciatore di allenarsi, sebbene in orari differenti rispetto a quelli del resto della squadra. Dunque Bonucci non fuori rosa, bensì solamente fuori dal progetto tecnico.

È quindi un divorzio rumoroso quello fra Bonucci e la Juventus, ma che può essere consumato nelle prossime ore. 502 presenze e 35 gol, il difensore ha cercato di ritrovare un posto in squadra ma la possibilità gli è stata negata. Possibile che ci sia una risoluzione contrattuale, tra un collegio arbitrale e un accordo consensuale con buonuscita.