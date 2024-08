TMW Juventus, Djalo verso la permanenza: no al Brest che ha chiuso Coulibaly del BVB

vedi letture

Il difensore portoghese Tiago Djalo dovrebbe restare alla Juventus. S'è arenata la trattativa col Brest visto che il calciatore classe 2000 tra la possibilità di trasferirsi nel club di Ligue 1 e quella di continuare a vestire la casacca bianconera ha scelto la seconda. Presto atto della volontà di Djalo di restare alla Juventus, il Brest ha così chiuso per un altro difensore. Si tratta di Soumaïla Coulibaly, calciatore classe 2003 che arriva a titolo temporaneo dal Borussia Dortmund.

Oggi intanto la Juventus ha ufficializzato la cessione al Liverpool di Federico Chiesa a titolo definitivo. Questo il comunicato finanziario: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore".

Il comunicato sul sito ufficiale della Juventus.

"Le strade della Juventus e di Federico Chiesa si dividono, dopo quattro stagioni insieme. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del classe 1997 al Liverpool. Quella in Inghilterra, per Federico, sarà la prima esperienza lontano dall'Italia dopo quelle alla Fiorentina prima e alla Juventus poi. Chiesa conclude l'avventura in bianconero con all'attivo oltre cento presenze tra tutte le competizioni – 131, per la precisione –, costellate da 32 reti e oltre venti assist. Oltre cento le partite disputate con la nostra maglia, dicevamo, con la centesima raggiunta nella stagione 2023/2024, in occasione della sfida contro il Lecce del 26 settembre scorso, all'Allianz Stadium. Quella contro il Monza, invece, è stata l'ultima apparizione – con rete annessa – di Federico in bianconero.

Dal primo giorno in cui è arrivato a Torino ha fatto emergere tutte le sue qualità. Il suo desiderio di alzare l’asticella, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, sono stati uno stimolo in più per tutti. Chiesa saluta il nostro Club avendo vinto 1 Supercoppa Italiana nella stagione 2020/2021 e 2 Coppa Italia, rispettivamente nel 2020/2021 – segnando anche la rete decisiva nella finale di Reggio Emilia contro l'Atalanta – e nel 2023/2024. Grazie di tutto, Fede, e in bocca al lupo per il futuro!"